Para além de ser o eterno vocalista dos Pearl Jam, e de ter uma notável carreira a solo, Eddie Vedder é também conhecido pelo seu enorme amor pela música.

O músico nunca se coibiu de mostrar quem foram as suas maiores influências, nomeando artistas como Bruce Springsteen, Joe Strummer ou Henry Rollins como alguns dos seus preferidos.

Quando o Discogs instou Vedder a elaborar uma lista com os seus álbuns favoritos de sempre, o norte-americano admitiu "alguma hesitação", nas enumerou discos de nomes tão díspares quanto os Sonic Youth, Soundgarden, Pixies e Ramones. E até os Jackson 5 ali couberam.

Confira aqui a lista:

The Jackson 5 – Third Album

The Beatles – The Beatles

The Who – Tommy

Ramones – Road To Ruin

Talking Heads – More Songs About Buildings And Food

Various – Music And Rhythm

Sonic Youth – Daydream Nation

Jim O’Rourke – Insignificance

Fugazi – 13 Songs

Soundgarden – Screaming Life / Fopp

Mudhoney – Mudhoney

Tom Waits – Nighthawks At The Diner

Pixies – Surfer Rosa