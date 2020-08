Morreu o baixista Pete Way, fundador dos britânicos UFO, uma das mais influentes bandas da cena hard rock. Tinha 69 anos.

Way não resistiu aos ferimentos provocados por um grave acidente não especificado, ocorrido há alguns meses, falecendo esta sexta-feira. O anúncio da sua morte foi dado através da página oficial do músico, no Twitter.

Formados em 1968, os UFO ajudaram a encurtar o espaço entre o hard rock e o heavy metal, sendo uma influência para bandas como os Iron Maiden ou os Metallica.

Para além dos UFO, com quem Pete Way tocou desde 1968 a 1983 e - após uma reunião - de 1991 a 2008, o baixista fez também parte dos Waysted e foi brevemente membro da banda de apoio a Ozzy Osbourne, na digressão "Diary of a Madman".