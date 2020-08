No mês de 'descanso' do podcast Posto Emissor recordamos algumas das afirmações mais marcantes dos 27 programas já emitidos.

Diogo Piçarra, convidado do Posto Emissor em maio, falou no podcast da BLITZ sobre as aspirações de alguns jovens que conhece quando visita escolas.

"Quando vou fazer eventos com os meus livros, nas escolas, costumo conhecer os miúdos e o que é que eles querem ser, normalmente? 'Quero ser famoso, quero ser YouTuber'. Aos 15 ou 16 anos já estão com a mentalidade de: 'quero ser famoso primeiro, e depois logo se vê'".

Para Diogo Piçarra, esta é uma perceção errada e que pode conduzir a uma "desilusão ainda pior. Quando o YouTube acabar, para onde é que vão os YouTubers?".

Esta resposta começa pelos 28 minutos: