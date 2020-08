Samuel Úria acaba de revelar o vídeo de uma canção nova, a incluir no seu próximo álbum.

'O Muro' fará parte do alinhamento de “Canções do Pós-Guerra”, que já está disponível para pré-venda. O disco será editado a 18 de setembro.



“Aos 41 anos há quem se embrulhe em ternura e há quem se interrogue se os 40 são os velhos 50. Não se tratará de uma crise de meia idade, mas de uma altura em que se faz uma pausa e se quer saber quem se é, o que fazemos aqui, e o que podemos fazer daqui para a frente”, pode ler-se em comunicado.

“Perante a inevitabilidade ou a impossibilidade da mudança, pensamos (ou cantamos...) em voz alta e confrontamos os nossos fantasmas. Chamemos-lhe análise. Tentemos a catarse. Há quem o faça com um sorriso nos lábios e recorra à ironia. Há quem meta o dedo na ferida e constate que dói estar vivo, e descubra com certeza melancólica que feitas as contas, entre o deve e o haver, não haverá muito a fazer”.

Veja aqui o vídeo de 'O Muro', realizado por Joana Linda e com participação de Cláudia Pascoal, Alex D'Alva Teixeira e Joana Espadinha.

Samuel Úria atua a 28 de agosto no Devesa Sunset, em Famalicão; a 19 de setembro no Cubo Mágico, em Viseu; a 6 de outubro no Teatro Tivoli, em Lisboa; a 7 de outubro na Casa da Música, no Porto, e a 24 de outubro no Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima.