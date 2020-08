Os Mr. Bungle anunciaram o lançamento daquele que será o seu primeiro álbum em 21 anos.

"The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo", uma nova versão da primeira maqueta da banda de Mike Patton, estará disponível a partir do dia 30 de outubro, com o selo da Ipecac Recordings.

O guitarrista dos Anthrax, Scott Ian, e o baterista Dave Lombardo, ex-Slayer também colaboram no disco, tendo sido lançado um novo single esta semana: 'Raping Your Mind'. Ouça aqui: