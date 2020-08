Morreu Elizabeth Dwyer, mãe de Morrissey.

A notícia é avançada pelo site Morrissey Central, ligado ao artista britânico, onde se pode ler: "Faleceu a muito amada mãe de Morrissey - e sua melhor amiga -, Elizabeth Dwyer. O funeral será em Dublin, onde Elizabeth nasceu. Todos são bem-vindos".

À hora da morte, Dwyer teria, acredita-se, uma idade em torno dos 80 anos.

Esta semana, o artista pedira aos fãs que rezassem pela sua mãe. Num texto partilhado no mesmo site, o ex-líder dos Smiths escreveu: "com esta voz quebrada, vos imploro, meus amigos, que ofereçam as vossa preces de esperança e intercedam pela recuperação de Elizabeth Anne Dwyer, a minha mãe".

No mesmo comunicado, que assina com o seu nome completo, Steven Patrick Francis Morrissey, o músico inclui uma fotografia dos tempos dos Smiths, na qual surge ao lado da mãe.