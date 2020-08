Dua Lipa já revelou a sua "colaboração de sonho" com Madonna e Missy Elliott numa remistura de 'Levitating' assinada pela DJ e produtora The Blessed Madonna (ex-The Black Madonna). "Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida", disse a artista em entrevista ao radialista Zane Lowe.

"A Madonna é uma artista que eu ouvi a minha vida toda. A sua trajetória profissional tem sido algo tão inspiradora", disse Lipa, "a forma como ela cresceu com a música dela. Sempre achei isso realmente inspirador".

Os elogios a Missy Elliott também não faltam: "ser fã da Missy há tanto tempo e depois ouvi-la dizer 'sim, adoro a canção, adoro a remistura, sinto-me inspirada por ela e quero fazer parte'... fiquei 'oh meu Deus, isto é uma loucura'. É um sonho tornado realidade".

A remistura de 'Levitating' será incluída numa nova versão do álbum "Future Nostalgia", editado este ano, que se chamará "Club Future Nostalgia" e será composto por novas releituras dos temas do álbum. Além de Madonna e Missy Elliott, participam no disco Mark Ronson e Gwen Stefani, dos No Doubt. Chega às lojas no próximo dia 28.