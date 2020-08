Lars Ulrich, dos Metallica, revelou a canção da sua banda que Lady Gaga mais adora. Em entrevista ao radialista Howard Stern, e depois de os colegas tecerem grandes elogios à cantora, o baterista disse: "ela adora metal. Disse-nos que 'Metal Militia', que é uma canção menos popular do nosso primeiro álbum, 'Kill 'Em All', era a canção favorita dela antigamente".

Recordando o momento em que colaboraram com Gaga na cerimónia de 2017 dos Grammys, numa apresentação de 'Moth into Flame', o vocalista James Hetfield disse: "respeito-a como artista. Ela chegou lá duas horas antes de nós e esteve a trabalhar nos seus movimentos e a pensar no que haveria de fazer. É extremamente criativa e uma artista destemida".

Recorde abaixo a atuação dos Metallica com Lady Gaga nos Grammys e ouça também 'Metal Militia'.