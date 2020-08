Os Linkin Park anunciaram a reedição de celebração dos 20 anos do álbum de estreia, "Hybrid Theory", e presentearam os fãs com uma canção inédita, gravada em 1999.

Intitulada 'She Couldn't', a canção nunca antes divulgada inclui um sample da voz de Mos Def no tema de The High & Mighty 'B-Boy Document '99'. Ouça abaixo.

A reedição de "Hybrid Theory", que incluía sucessos como 'One Step Closer', 'Crawling' ou 'In the End', chega às lojas a 9 de outubro em vários formatos (CD, vinil e uma caixa especial com DVDs), trazendo consigo, entre outras coisas, raridades e um livro ilustrado com 80 páginas.