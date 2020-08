O filme sobre a vida de Ozzy Osbourne está em fase de desenvolvimento e a mulher do músico dos Black Sabbath, Sharon Osbourne, veio a público dizer que vai ser "só para adultos", aproveitando para criticar "Bohemian Rhapsody", sobre Freddie Mercury e os Queen, que apelida de "limpinho".

"Não é como outra história qualquer", começa por dizer Sharon, que está a ajudar a desenvolver o biopic com a ajuda do filho Jack Osbourne, em entrevista à Rolling Stone, "não é do género 'rock & roll, maluqueira e agora sou avô!'. É muito mais do que isso".

Comparando o vindouro filme a "Bohemian Rhapsody", a mulher de Ozzy diz: "percebo por que razão eles fizeram aquilo, porque era para uma geração mais nova. Era muito limpinho... e levou a que toda uma nova geração que nunca tinha ouvido os Queen antes passasse a gostar deles. Nesse sentido, foi fenomenal. Mas não penso que seja um filme muito bom".

"O nosso filme vai ser muito mais real. Não queremos que seja assim todo limpinho. Não estamos a fazê-lo para os miúdos. É um filme adulto para adultos", defende ainda, "espero que seja uma história com a qual toda a gente se consiga identificar. Não precisas de ser fã da música, porque é uma história de um sobrevivente".

Sobre o filme, Jack Osbourne revela à publicação norte-americana que já têm um argumentista e que o filme se passará no período entre 1979 e 1996, assegurando que está "em desenvolvimento".

Ozzy acrescenta alguns detalhes: "por aquilo que percebo, é sobre a Sharon e eu e a nossa relação, sobre como nos conhecemos, nos apaixonámos e casámos. Ela é a minha outra metade. Cresceu muito comigo e eu cresci muito com ela... A Sharon quer encontrar um ator desconhecido para fazer de mim".