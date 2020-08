Cardi B critou uma conta no website OnlyFans, conhecido por permitir aos seus utilizadores a venda de conteúdos para adultos.

A rapper não irá, no entanto, partilhar qualquer tipo de pornografia, e sim oferecer conteúdos "exclusivos", "comentar rumores", "levantar o véu sobre a sua vida pessoal" e "estar mais próxima dos seus fãs", de acordo com um comunicado à imprensa.

O primeiro conteúdo exclusivo de Cardi B no OnlyFans consistirá em cenas de bastidores do seu último vídeo, 'WAP', com Megan Thee Stallion. O preço de uma subscrição mensal é de 4,99 dólares (4,22 euros).