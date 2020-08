O baterista dos Tool, Danny Carey, esteve à conversa com cEvin Key, dos Skinny Puppy, tendo revelado que a banda de "Lateralus" está agora livre para assinar um contrato discográfico com quem quiser.

Carey revelou, ainda, que os Tool planearam compor um novo EP ao longo do período de quarentena, ideia essa que foi colocada em pausa.

"Não temos andado a tocar. Estamos a modos que num hiato", explicou. "Não fazemos um EP desde o nosso primeiro lançamento, pelo que algo assim seria giro. Já não temos um contrato discográfico, somos livres, pelo que podemos editar o que quer que seja, o que sabe muito bem".

O último álbum dos Tool, "Fear Inoculum", data de 2019. A banda deveria ter andado este ano em digressão, mas a pandemia acabou por impedir esses planos - apesar de existirem datas marcadas para novembro e dezembro.

"Não é certo que aconteçam. Estamos à mercê do basquetebol e do hóquei no gelo", afirmou o baterista. "Se eles tiverem jogos, então poderemos andar em digressão, porque os espaços são os mesmos".