Morreu o cantor e guitarrista Trini Lopez, aos 83 anos. Segundo a revista Palm Springs Life, de Palm Springs (Califórnia), onde se encontrava, Lopez estava infetado com o novo coronavírus.

Ao longo da sua carreira, Lopez teve uma série de sucessos, incluindo com versões de temas clássicos como 'La Bamba' ou 'If I had a Hammer'.

Para além da música, teve também carreira no cinema, em filmes como "Doze Indomáveis Patifes". O seu último disco, "Into the Future", data de 2011.