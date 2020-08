As vendas de 'In the Air Tonight', tema de Phil Collins, dispararam após um vídeo que mostra dois gémeos a escutar a canção pela primeira vez se ter tornado viral.

Na passada sexta-feira e no sábado, as vendas digitais de 'In the Air Tonight' subiram 1100% (num total de 4600) por comparação aos dois dias anteriores, segundo dados recolhidos pela Alpha Data. Só nestes dois dias, 'In the Air Tonight' vendeu mais que em todo o mês de julho.

Esta subida não se verificou, no entanto, no número de streams, que se situa entre os 200 mil e os 240 mil diários desde meados de julho.

No vídeo, os gémeos, Tim e Fred Williams, de 21 anos, não conseguiram esconder o seu entusiasmo perante este clássico dos anos 80, sobretudo pelo famoso solo de bateria. Veja: