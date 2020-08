Os Muse preparam-se para estrear o filme "Simulation Theory", que acompanha visualmente o álbum com o mesmo nome que editaram no final de 2018. Antes de chegar às plataformas digitais no dia 21 deste mês, o filme será exibido em cinemas IMAX na próxima segunda-feira, dia 17.

Segundo informação avançada pela banda britânica, "Simulation Theory", o filme, foi concebido e filmado na O2 Arena, de Londres, em setembro de 2019. Com realização de Lance Drake, a história segue uma equipa de cientistas que investigam "a fonte de uma anomalia paranormal que surge em todo o mundo".

"Na linha entre a narrativa e o filme de concerto, entre o virtual e a realidade, a digressão mais teatral dos Muse até ao momento, atira o espectador para um espetáculo sobrenatural, questionando o mundo em seu redor", lê-se também na descrição do filme, cujo trailer pode ser visto abaixo.

Uma caixa especial com o filme, inspirada nos anos 80, vai ser editada a 11 de dezembro, incluindo um disco em vinil com algumas das canções gravadas ao vivo, o filme em formato Blu-Ray, uma cassete com a banda sonora e uma banda-desenhada de "Simulation Theory" da responsabilidade da Marvel.