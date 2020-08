Quando os Metallica gravaram o seu primeiro disco ao vivo com a Orquestra Sinfónica de São Francisco, em 1999, Robert Trujillo ainda não tinha entrado na banda. Por isso, os concertos do passado mês de setembro, que deram origem a uma espécie de “sequela” desse álbum (“S&M2”, nas lojas no final do mês), foram especialmente entusiasmantes para o baixista, que falou à BLITZ sobre a experiência.

“Para os músicos da orquestra deve ter sido muito entusiasmante, porque durante o concerto e mesmo nos ensaios, eles estavam a fazer headbanging e a sorrir, às vezes até acenavam!”, recorda.

“Estávamos a partilhar aquele momento com eles e eles estavam felizes com isso, embora também se mantivessem concentrados em fazer um bom trabalho, claro”, conta.

“Houve muitos momentos altos, mas para mim o momento mais alto foi quando o Scott Pingel [músico da orquestra] tocou a '(Anesthesia) Pulling Teeth'. Foi uma mensagem tão bonita”, elogia.

“Recentemente perdemos o Ray Burton, pai de Ciff [Burton, baixista dos Metallica, falecido em 1986], e ele pôde ver o concerto e o Scott a tocar aquela composição [do seu filho], com aquele arranjo. Esse momento teve muito mais significado do que simplesmente tocar para os fãs de Metallica: o Scott tocou para o Cliff e para o pai dele. Foi um momento muito especial”.

Veja aqui um vídeo desse momento, registado por fãs.

Filmado em setembro do ano passado, nos dois concertos que os Metallica deram com a Sinfonia de São Francisco, "S&M2" sai a 28 de agosto numa série de formatos áudio e visuais. Veja o trailer e um dos temas tocados naquelas noites especiais.