Os Pearl Jam irão transmitir um concerto gravado em 2018, na sua Seattle natal, em modo pay-per-view.

O espetáculo fez parte da sua digressão de 2018 (que também passou pelo festival NOS Alive), e estará disponível através do website Nugs.net, de 4 a 7 de setembro.

Quem quiser assistir ao concerto terá que desembolsar $14,99 (algo como €12,72), sendo que os membros do clube de fãs dos Pearl Jam terão direito a um preço especial.

No alinhamento, a banda inclui nessa noite várias versões, como 'I've Got a Feeling', dos Beatles, 'We're Going to be Friends', dos White Stripes e 'Comfortably Numb', dos Pink Floyd.