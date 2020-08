O ator James Gandolfini, que interpretou a personagem Tony Soprano em "Os Sopranos", era obcecado por "Dookie", álbum dos Green Day.

Quem o diz é Michael Imperioli, seu colega na série, em declarações ao website Stereogum.

Depois de ser questionado, nas redes sociais, por um fã de "Os Sopranos" que pretendia saber de que tipo de música gostava Gandolfini, o ator afirmou que este "adorava os Green Day" e que "punha a tocar o vinil do 'Dookie' na sua roulote, no trabalho".

À Stereogum, Imperioli revelou ainda que James Gandolfini "punha-se a cantar a 'Basket Case', inventando letras sobre a HBO e os guionistas e produtores" da série. "Era muito divertido", acrescentou.

Não só isso, como "Dookie" era também o nome do cão do ator, e o mesmo título figurava no seu endereço de e-mail.