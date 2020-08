Um concerto dos Smash Mouth em Sturgis, na Dakota do Sul, reuniu milhares de pessoas apesar da pandemia da Covid-19.

O concerto fez parte da concentração motard de Sturgis, que se prolonga ao longo de dez dias e que atrai, em média, 250 mil pessoas por ano.

De acordo com o website do evento, a organização encorajou os participantes a cumprir as regras de distanciamento social, e impôs o uso de máscara. Porém, alguns vídeos gravados durante o espetáculo mostram que nem todos seguiram essas indicações.

A dada altura, é possível também ouvir o vocalista da banda a desvalorizar o vírus: "Estamos nisto juntos. Que se lixe essa treta da covid", diz.

Para além dos Smash Mouth, atuaram no evento os Drowning Pool, Reverend Horton Heat, Trapy, Buckcherry, Night Ranger e Quiet Riot, entre outros.