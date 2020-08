Manuel Luís Goucha saiu em defesa de Olavo Bilac depois de o cantor ter atuado num evento do Chega e de ter tirado uma fotografia com o líder do partido, André Ventura. Partilhando a referida imagem, o apresentador de televisão diz: "tanto tiro uma foto com o André Ventura como com Catarina Martins, se mo pedirem, claro, e a metro e meio de distância de cada um".

No início da mensagem que deixou no Instagram, Goucha defende que "trabalho é trabalho (e não bonda para os artistas)" e que a única coisa que vê de errado na fotografia "é o facto de não ter sido respeitado o distanciamento físico".

"Já agora uma pergunta, que estou de férias e posso ter perdido alguma coisa: já não vivemos em Democracia?", conclui Goucha, antes de deixar o recado: "agora podem-me arrasar à vontade... que não dou explicações. Já chega!!!".

Recorde-se que depois de ter sido muito criticado nas redes sociais, Olavo Bilac fez um pedido de desculpas público por ter participado no evento do Chega e se ter deixado fotografar com André Ventura, dizendo: "percebo que errei. Nunca pretendi apoiar o Chega".