Legendary Tigerman deixou um elogio a um poema de Lana Del Rey nas redes sociais, revelando que ficou emocionado ao lê-lo. "Ouvi recentemente 'LA, Who Am I to Love You', um lindo poema de Lana Del Rey", escreve o músico.

"Deixou-me verdadeiramente emocionado. Que carta tão bonita de amor/ódio/doce/amarga dedicada à cidade de Los Angeles. E fez-me pensar nos tempos felizes que passei lá", acrescenta ainda, antes de mostrar uma selfie que tirou em dezembro de 2016 no "fantástico Observatório de Griffith, a pensar no James Dean e na cena de luta do filme 'Fúria de Viver'".

'LA, Who Am I to Love You' é um poema escrito por Del Ray e incluído no livro "Violet Bent Backwards over the Grass", cuja versão áudio já se encontra disponível.