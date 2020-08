Brian May foi forçado a deixar a sua casa, em Surrey (Inglaterra), devido a um incêndio florestal nas proximidades.

Os bombeiros locais combateram o incêndio ao longo do fim de semana, e conseguiram extingui-lo no domingo.

O guitarrista dos Queen partilhou, no Instagram, algumas fotografias e vídeos da experiência, que descreveu como "chocante e traumatizante".



"Estas imagens mostram a Anne Brummer [responsável pela associação de defesa da vida selvagem Save the Trust] e eu, esta tarde (domingo), a olhar o incêndio florestal que ainda resiste a poucos metros de minha casa, no meu estúdio, e das relíquias de uma vida inteira", escreveu, agradecendo também aos bombeiros "fantásticos" que "arriscaram as suas vidas para conter esta fornalha".

O incêndio terá sido controlado, não colocando em risco a propriedade do músico.