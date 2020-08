Morrissey pediu aos fãs que rezem pela sua mãe, que se encontra gravemente doente. Num texto partilhado no site Morrissey Central, o ex-líder dos Smiths escreve: "com esta voz quebrada, vos imploro, meus amigos, que ofereçam as vossa preces de esperança e intercedam pela recuperação de Elizabeth Anne Dwyer, a minha mãe".

"Ela está em apuros e é a única razão de todas as coisas boas e motivacionais da minha vida", continua o músico, "ela sou eu e sem a sua vahaan koee kal hal... não há amanhã. Não vos peço mais nada... porque não há mais nada a pedir".

Morrissey dirige-se "particularmente" aos seus amigos do Chile, México, Itália, Perú, Paraguai, Brasil, Estados Unidos, Equador, Israel e Irlanda, pedindo-lhes que rezem por Elizabeth, "porque ela é tudo o que eu tenho e os nossos pedidos coletivos podem acordar os deuses adormecidos".

No mesmo comunicado, que assina com o seu nome completo, Steven Patrick Francis Morrissey, o músico inclui uma fotografia dos tempos dos Smiths, na qual surge ao lado da mãe, que segundo o NME estará com cerca de 80 anos (siga o link para ver).