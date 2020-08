Os dois concertos que Michael Kiwanuka havia agendado em Portugal, este ano, foram novamente adiados.

Originalmente marcados para abril, os espetáculos foram adiados para outubro, devido à pandemia da covid-19, e conhecem agora nova alteração nas datas.

O músico britânico atuará agora no Campo Pequeno, em Lisboa, a 20 de maio, e na Super Bock Arena, no Porto, a 21 do mesmo mês.

Os bilhetes adquiridos para estes concertos serão válidos para as novas datas, e quem pretender efetuar a sua devolução poderá fazê-lo a partir de hoje, no local de compra, no prazo de 60 dias úteis.