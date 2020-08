Blaya partilhou um vídeo no Instagram, esta manhã, no qual reage aos comentários maldosos que os seus seguidores deixam nas suas redes sociais, chegando mesmo a emocionar-se. Em causa, está um outro vídeo no qual surge a "abanar o rabo": "muita gente pensa que eu apareci, abano o rabo e não fiz mais nada na vida”.

"Muita gente acha que as figuras públicas não podem responder a nada ou quando comentam nós temos que aguentar, mas nós somos iguais a outra pessoa qualquer. E se a rede social é minha, eu posso responder e posso apagar, posso bloquear, posso fazer o que eu quiser", começa por esclarecer.

Depois de dizer que não compreende "como estamos no ano de 2020 e as pessoas ainda se preocupam com o facto de um ser humano, seja mulher ou seja homem, abanar o rabo ou o que quer que seja", a artista diz que só decidiu responder porque as pessoas envolveram o nome da filha nos comentários.

"Eu não apareci e comecei a mexer o rabo e pronto. Não. Tenho 33 anos e sempre me esforcei muito para fazer aquilo que eu quero e ter aquilo que eu quero, por isso só eu tenho a ver com o que faço com o meu corpo e com a minha vida", acrescenta depois de revelar que saiu de casa aos 16 anos e que dançou em vários sítios, "fiz muitas coisas, mas sempre a nível artístico", antes de ingressar nos Buraka Som Sistema, aos 21 anos.

Pedindo aos seguidores para não serem maus, Blaya conclui, emocionada, a dizer: "eu trabalhei muito para chegar até aqui e estas merdas magoam. Mesmo que tivesse trabalhado uma vida inteira só a mexer o rabo, não interessa. Trabalhei muito... Tenho a minha casa comprada, tenho o meu carro, sou feliz. Metam-se na vossa vida, está bem?".

"Trabalhei e trabalho muito, por isso vou mexer o rabo, o que eu quiser, quando eu quiser, às horas que eu quiser para quem eu quiser. Não me venham com mais comentários que incluam a minha filha, porque se ela quiser mexer o rabo e trabalhar a mexer o rabo, se for o trabalho em que for feliz, eu apoio".