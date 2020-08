Adiada devido à pandemia de covid-19, a quarta edição do festival Soam as Guitarras já tem datas novas para os concertos que se realizam em várias cidades.



"A organização do Soam As Guitarras, os municípios coprodutores e todos os parceiros, divulgam as novas datas cientes de que estão reunidas todas as condições de segurança e o cumprimento de regras no que concerne à saúde pública", pode ler-se em comunicado.



Veja aqui as novas datas do festival.



26 de setembro

Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

Raia. Planeta Campaniça

Miramar

1 de outubro

Auditório Municipal Eunice Munõz, Oeiras

Ricardo Ribeiro & Lisboa String Trio



21 de abril de 2021

Fórum Municipal Luísa Todi, Setúbal

Dead Combo



2 de outubro

Auditório Municipal Ruy de Carvalho, Carnaxide

Miramar (Frankie Chavez e Peixe)



3 de outubro

Auditório Municipal Eunice Munõz, Oeiras

Mário Lúcio convida Teresa Salgueiro



4 de outubro

Palácio Flor da Murta – Adega, Paço de Arcos

José Manuel Neto



8 de outubro

Auditório Municipal Ruy de Carvalho, Carnaxide

Sérgio Godinho - Os Fadinhos do Godinho



9 de outubro

Auditório Municipal Ruy de Carvalho, Carnaxide

Tatanka



10 de outubro

Auditório Municipal Eunice Munõz, Oeiras

Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues



11 de outubro

Palácio Flor da Murta – Adega (Paço de Arcos)

Ricardo Parreira



10 de dezembro

Cine-Teatro Garrett, Póvoa de Varzim

Miramar (Frankie Chavez e Peixe)



11 de dezembro

Cine-Teatro Garrett, Póvoa de Varzim

Mafalda Veiga



12 de dezembro

Cine-Teatro Garrett, Póvoa de Varzim



13 de dezembro

Cine-Teatro Garrett, Póvoa de Varzim

Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues