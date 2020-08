Morreu a atriz brasileira Chica Xavier, aos 88 anos, vítima de um cancro no pulmão. A sua morte foi confirmada pelo seu neto, Ernesto Xavier, ao portal G1.

A atriz encontrava-se internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), acabando por sucumbir à doença no passado sábado.

Ao longo de 60 anos de carreira, Chica Xavier foi um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, participando em telenovelas como "Sinhá Moça", "Renascer" e "O Rei do Gado". O seu último trabalho no pequeno ecrã data de 2012, quando fez parte do elenco de "Cheias de Charme".

Participou, também, em peças de teatro como "Orfeu da Conceição" (de 1956) e filmes como "O Assalto ao Trem Pagador", de 1962.