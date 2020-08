Morreu Martin Birch, produtor que trabalhou com bandas como os Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple ou Whitesnake. Tinha 71 anos.

A notícia foi avançada por David Coverdale, vocalista dos Whitesnake, nas redes sociais. "Ele foi uma enorme parte da minha vida", comentou.

Ao longo da sua carreira, Birch foi o responsável não só pelos seis primeiros álbuns dos Whitesnake, como por nove discos dos Iron Maiden - incluindo os clássicos "Killers" e "Fear of the Dark".

Foi também o produtor responsável por "Heaven and Hell", dos Black Sabbath, o primeiro álbum no qual Ronnie James Dio substituiu Ozzy Osbourne na voz, e trabalhou ainda com os Fleetwood Mac em discos como "Mystery to Me".