Madonna deixou a editora Interscope, com a qual trabalhava há quase uma década.

Fontes próximas da artista norte-americana afirmaram à Billboard que Madonna está agora à procura de uma nova "casa", após ter lançado três álbuns pela Interscope, como estipulava o seu contrato.

De acordo com o tablóide britânico The Sun, Madonna estará a considerar regressar à Warner, com quem trabalhou durante boa parte da sua carreira (de 1983 a 2008). No entanto, a "Rainha da Pop" ainda não chegou a acordo com qualquer editora.

O último álbum de Madonna pela Interscope, "Madame X", foi lançado em 2019.