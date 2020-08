Giulia Be, cantora brasileira conhecida pelo êxito 'Menina Solta', revelou estar infetada com covid-19.

Apesar de se encontrar em isolamento social desde março, a artista carioca decidiu fazer o teste ao saber que o seu irmão estava infetado.

Nas stories do Instagram, Giulia Be, nascida no Rio de Janeiro há 20 anos, começou por dizer que estava assintomática, mas mais recentemente partilhou ter tido febre.

Giulia Be, nome artístico de Giulia Bourguignon Marinho, tinha concerto marcado para a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, adiada devido à pandemia de covid-19. O videoclip de 'Menina Solta' soma 124 milhões de visualizações no YouTube.