Um novo documentário sobre Robin Williams revela que o ator se encontrava a lutar contra uma doença do foro neurológico, antes de se suicidar, em 2014.

"Robin's Wish", realizado por Tylor Norwood, mostra que Williams sofria de Demência com corpos de Lewy, um tipo de doença crónica que provoca alterações no comportamento, cognição e movimento. A doença do ator foi descoberta durante a autópsia realizada ao seu corpo.

Susan Schneider Williams, viúva de Robin, afirmou em comunicado que, durante o seu último ano de vida, o ator sofreu de "ansiedade, paranóia e insónias", passando por "uma montanha-russa de esperança e desespero".

"Só com a autópsia pudemos descobrir que a fonte do seu terror estava nesta doença. Foi um dos piores casos que os profissionais de saúde que lidam com a doença alguma vez viram".

"Robin's Wish" conta com depoimentos de vários ex-colegas do ator, e tem estreia marcada para o dia 1 de setembro, nas plataformas digitais. Veja o primeiro trailer: