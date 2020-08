Corey Taylor, vocalista dos Slipknot, informou os fãs que a sua outra banda, os Stone Sour, estão em "pausa por tempo indeterminado", visto estar mais dedicado não só aos Slipknot como ao seu novo projeto a solo. O músico edita o primeiro álbum em nome próprio "CMFT" no início de outubro.

"Sinto que os Stone Sour já deram o que tinham a dar neste momento", começou por dizer Taylor em entrevista ao podcast "The Green Room with Neil Griffiths", "falámos todos enquanto banda e decidimos fazer uma pausa por tempo indeterminado. É o que é. Está na prateleira, por enquanto. Está toda a gente a andar em frente e a fazer as suas próprias coisas...".

Recorde-se que os Stone Sour se juntaram em 1992 e editaram, até ao momento, seis álbuns. O mais recente, "Hydrograd", saiu para as lojas no verão de 2017.

"Os Slipknot vão ter sempre prioridade e não há problema", acrescentou o músico, "quando as coisas voltarem ao normal, vamos terminar aquela digressão mas depois quero fazer-me à estrada com a banda do projeto a solo e levar isto a viajar pelo mundo".