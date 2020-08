Azealia Banks está a deixar os fãs preocupados. Depois de, recentemente, ter rapado o cabelo num vídeo partilhado nas redes sociais, a rapper norte-americana escreveu uma mensagem enigmática na qual diz: "penso que irei terminar a minha passagem pela Terra muito em breve".

Foi na madrugada do passado sábado que a artista de 29 anos se dirigiu aos fãs nas stories do Instagram. "Sim, acho que o meu tempo terminou", começou por dizer, "esta pandemia, a extrema falta de interação social, a inexistência de intimidade, combinadas com a constante ridicularização pública estão a tornar a minha vida demasiado dura".

"Não estou a mendigar por atenção ou a pedir empatia, estou apenas pronta para ir", acrescentou, "pacificamente, claro. Vou documentar os meus últimos tempos e lançar um filme para que todos vocês finalmente me compreendam. Pela minha perspetiva. A minha alma está cansada. Estou pronta para ir".

O discurso fatalista continua, com Banks a dizer ainda que vai tentar dar o eu melhor para "terminar os projetos que prometi, com a força que ainda me resta". "Por favor, não me bombardeiem com mensagens. Não estou a sofrer, estou em paz".