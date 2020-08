Olavo Bilac, vocalista da banda Santos & Pecadores e membro dos projetos Resistência ou Zeca Sempre, esteve presente na passada sexta-feira num jantar-comício do Chega em Leiria, organizado pela distrital do partido como forma de apoio à candidatura de André Ventura a Presidente da República.

“O Olavo Bilac proporcionou-nos ontem um grande momento musical no comício do Chega em Leiria. Ainda há artistas que não têm medo. Muito obrigado. Por Portugal!”, escreveu o líder do Chega no Twitter.

Recorde-se que vários músicos portugueses, como Pedro Abrunhosa, Agir, Carolina Deslandes ou Manel Cruz, têm manifestado a sua oposição às ideias defendidas por André Ventura.