John Capron, um jovem de 23 anos, ganhou a "lotaria" dos pianistas: uma loja ofereceu-lhe um piano no valor de 5 mil euros, apenas por se ter sentado e tocado um dos instrumentos em exposição.

Um vídeo que mostra Capron a tocar o êxito 'Don't Stop Believin', dos Journey, numa loja em Norwood, no estado do Massachussetts, tornou-se viral no Facebook, amealhando mais de 83 mil visualizações.

"Quando vejo um piano, não consigo evitar", afirmou. Na internet, os comentários sucederam-se, com várias pessoas a querer comprar um piano ao jovem - até que Mark Waters, o dono da loja, se chegou à frente.

"Notou-se que ele tinha muito talento, e eu tinha um piano a ocupar espaço na minha loja. Pareceu-me sensato dar-lho a ele", disse.

Veja o vídeo: