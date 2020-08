Os Slipknot confirmaram, de forma acidental, a identidade do seu novo percussionista, apelidado pelos fãs de "Tortilla Man".

Durante vários meses, especulou-se que este pudesse ser Michael Pfaff, multi-instrumentista que tocou com Shawn "Clown" Crahan nos Dirty Little Rabbit, algo que os Slipknot agora confirmaram.

Numa nova loja virtual, a banda norte-americana colocou à venda uma série de polainas de pescoço com as máscaras de cada membro. A do "Tortilla Man" fazia referência a Pfaff, até que o nome foi alterado.

Contudo, os fãs conseguiram tirar alguns print screens do "deslize" antes que os Slipknot o corrigissem. Veja: