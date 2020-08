Com a edição da compilação “Open Space”, Rafael Toral assinala formalmente o fim de um dos mais ambiciosos projetos da música portuguesa das últimas décadas. É um autor muito feliz com estes muito bem selecionados 50 minutos e 52 segundos de música que desabafa ao telefone: “Enfim, alguma coisa eu consegui parir com este trabalho semimegalómano e que me levou uns bons 15 anos.”

O projeto chamou-se “Space Program”, foi lançado em 2004 e ficou registado em seis discos editados entre 2006 e 2017 — ou melhor, esses seis discos são os que Toral considera o núcleo do “Space Program”, pois, entre 2006 e 2018, já lançou 17 edições com o nome “Space” na assinatura.