Foi criada uma petição que visa retirar Kylie Jenner do novo vídeo de Cardi B e Megan Thee Stallion, para 'WAP'.

Kylie foi uma das muitas convidadas pelas duas rappers para figurar no seu vídeo, ao lado de nomes como Rosalía, Rubi Rose e Normani, entre outras.

No entanto, muitos fãs não gostaram de ver a socialite e empresária, a qual acusam de apropriação cultural.

"O vídeo era perfeito até termos visto a Kylie. Apeteceu-me atirar com o meu telemóvel", pode ler-se na petição.

"Estava aqui a desfrutar alegremente da minha dose diária de mulheres negras até que aquela colonizadora apareceu e me fez cuspir a bebida", ou "abaixo os abutres culturais" são outros dos "mimos" dirigidos a Kylie.

A petição, que já leva mais de 50 mil assinaturas, ainda não foi comentada publicamente por nenhuma das partes, ainda que Cardi B tenha agradecido, no Twitter, "a todas as mulheres que fizeram parte do meu vídeo".