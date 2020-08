Lars Ulrich elaborou uma playlist com algumas das suas canções preferidas, partilhando-a no Spotify.

Da lista fazem parte artistas como Bob Marley, System of a Down e Rage Against the Machine, bem como nomes de culto do metal - os Kyuss, de Josh Homme -, bandas britânicas como os Arctic Monkeys e os Oasis e até, de forma mais surpreendente, os The Osmonds, banda pop dos anos 70.

Confira aqui a lista:

‘Tap into the Power’ – Suicidal Tendencies

‘Exodus’ – Bob Marley

‘Green Machine’ – Kyuss

‘If I Had a Gun…’ – Noel Gallagher’s High-Flying Birds

‘R U Mine?’ – Arctic Monkeys

‘Tattoo Vampire’ – Blue Oyster Cult

‘Love’ – The Cult

‘Die by the Drop’ – The Dead Weather

‘Speed King’ – Deep Purple

‘Audit in Progress’ – Hot Snakes

‘Streets of Gold’ – Diamond Head

‘Wang Dang Doodle’ – Koko Taylor

‘Cry for the Bad Man’ – Lynyrd Skynyrd

‘Torch Song’ – Marillion

‘Breed’ – Nirvana

‘Supersonic’ – Oasis

‘Crazy Horses’ – The Osmonds

‘Calm Like a Bomb’ – Rage Against The Machine

‘Sugar Man’ – Rodriguez

‘Fade Away’ – Stereo MCs

‘Blockbuster’ – Sweet

‘The Hidden Masters’ – The Sword

‘Radio/Video’ – System of a Down

‘Bad Reputation’ – Thin Lizzy

‘Charlie’s Out of Prison’ – Warrior Soul

‘King of the Road’ – Fu Manchu