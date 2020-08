Os irmãos Tim e Fred Williams, de 21 anos, tornaram-se virais nas redes sociais após ser partilhado um vídeo que mostra as suas reações ao escutar 'In the Air Tonight', de Phil Collins, pela primeira vez.

Os gémeos não conseguiram esconder o seu entusiasmo perante este clássico dos anos 80, sobretudo pelo famoso solo de bateria. "Nunca vi ninguém tocar uma batida três minutos depois de a canção começar", comenta um deles.

Veja um excerto das reações destes irmãos: