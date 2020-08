A carreira de Björk não começa com "Debut", álbum editado em 1993. Antes disso, a cantora islandesa lançou um álbum com canções de Natal, com apenas 11 anos (em 1977), e nos anos 80 tornou-se conhecida pela sua prestação nos Sugarcubes, já depois de atuar com várias bandas punk.

Uma dessas bandas, os Tappi Tíkarrass, esteve ativa entre 1981 e 1983, lançando um EP e um álbum e dando alguns concertos antes de terminar.

Um desses concertos foi registado em vídeo e mostra Björk, com apenas 17 anos, a dar azo a toda a sua veia punk. Veja aqui: