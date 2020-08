Robert Trujillo, baixista dos Metallica, deu uma entrevista à BLITZ na qual falou sobre o novo lançamento da banda, "S&M2", que chega às lojas no final deste mês, mas também sobre a forma como tem vivido o confinamento ditado pela pandemia e a forte relação que tem com Portugal, desde que, há mais de 15 anos, conheceu um jornalista português que lhe revelou quais os melhores sítios para fazer surf em Portugal.

Hoje, Robert Trujillo, que naquela altura era o "novato" dos Metallica, continua amigo do seu "guia" e cheio de vontade de voltar a Portugal, mal seja possível voltar a viajar livremente.

"Portugal é um sítio tão especial! As pessoas são simpáticas e positivas e as praias são muito bonitas. Na verdade, lembram-me as praias da zona onde vivo [na Califórnia], só que muito mais limpas, mais puras e mais intocadas. O Algarve é um sítio com muita força", diz.

Nas suas várias visitas a Portugal, Robert Trujillo quis aprender mais sobre a música local e a comunidade do surf. "Conheci alguns dos vossos grandes surfistas. Os meus amigos em Portugal são aquele tipo de pessoa que posso não ver durante cinco ou seis anos, mas quando chego a Portugal e vamos sair, é como se os tivesse visto há três dias", elogia. "Estou sempre ansioso por ir a Portugal, tenho muitas saudades".

Seguindo as dicas do jornalista que lhe recomendou que fosse ao Algarve, Robert Trujillo acabou por ficar a conhecer a região, na companhia do guitarrista Kirk Hammett, seu companheiro nos Metallica.

"Quando entrei na banda e conheci o Miguel, ele disse que eu tinha de ir ao Algarve. 'És surfista, vais adorar'. Fomos lá algumas vezes; o Kirk e eu alugávamos um carro e íamos para o Algarve surfar com os nossos amigos. Ficávamos num bed and breakfast no campo. Ultimamente não tenho conseguido, mas gostava de voltar a fazê-lo, agora com a minha família. Espero poder voltar e levar a minha mulher e os miúdos e ficar mais tempo. E talvez alugar uma casa ou assim".

Mas seria na Ericeira que Robert Trujillo viria a viver um dos seus momentos mais marcantes.

"Uma das melhores ondas que alguma vez apanhei, na Europa, foi na Ericeira! Ainda penso nisso! Foi um momento mágico. Lembro-me que o sol estava a brilhar através da água, numa cor meio turquesa, como que através de uma janela... parecia que estava em câmara lenta. Toda a gente se lembra de coisas bonitas e especiais das suas vidas. Para mim, isso aconteceu em Portugal. Passei aí muitos bons momentos e adorava voltar para passar uma temporada mais longa".

Filmado em setembro do ano passado, nos dois concertos que os Metallica deram com a Sinfonia de São Francisco, "S&M2" sai a 28 de agosto numa série de formatos áudio e visuais. Veja o trailer e um dos temas tocados naquelas noites especiais.