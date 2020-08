Os Metallica juntaram-se para um ensaio, pela primeira vez desde o início da pandemia.

A banda norte-americana partilhou, nas redes sociais, um curto trecho deste ensaio, que mostra os quatro membros da banda juntos no mesmo estúdio.

Tirando James Hetfield, todos são vistos a usar máscaras enquanto tocam 'Creeping Death', um dos seus temas clássicos. O ensaio poderá estar ligado a uma aparição no programa do radialista Howard Stern, na SiriusXM.

A BLITZ falou com o baixista Robert Trujillo, que revelou ter "muitas saudades" de Portugal. "É um sítio tão especial! As pessoas são simpáticas e positivas e as praias são muito bonitas", disse.

Veja o vídeo do ensaio dos Metallica: