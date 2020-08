Jared Leto confirmou que irá interpretar Andy Warhol no cinema. O vocalista dos 30 Seconds to Mars deu a notícia, através do Instagram.

"Estou muito grato e entusiasmado por ter esta oportunidade", comentou, endereçando também os parabéns ao artista, que faria 92 anos na passada quinta-feira. "Sentimos a tua falta, e a do teu génio".

Leto não avançou, no entanto, com mais detalhes acerca deste seu novo projeto. Veja o post: