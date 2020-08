A candidatura presidencial de Kanye West sofreu um rude golpe, após se ter descoberto que boa parte das assinaturas que o músico entregou no estado o Illinois, com vista a figurar no boletim de voto daquele estado, era falsa.

De acordo com o TMZ, das 3128 assinaturas entregues por Kanye, 1928 foram consideradas inválidas - o que o deixa bastante longe do limite de 2500 assinaturas para poder constar do boletim.

Ainda que o Illinois não seja considerado um estado-chave nas eleições presidenciais de novembro, é o estado-natal de Kanye - pelo que a sua corrida à Casa Branca poderá ter ficado seriamente comprometida.