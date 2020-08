David Bruno, que ganhou notoriedade com os álbuns "O Último Tango em Mafamude" e "Miramar Confidencial", acaba de lançar "Raiashopping", um novo disco inspirado pela zona raiana da Beira Alta e Trás os Montes.



"Raiashopping é um regresso às minhas origens e uma homenagem ao Portugal dos cafés com cheirinho, das adegas, das lendas, dos emigrantes, das nacionais esburacadas, do presunto, das tainadas, das avózinhas e dos campeões que bebem minis no café em tronco nu naqueles dias de calor infernal".



"Um vídeo álbum na primeira pessoa sobre a zona raiana da Beira Alta e Trás os Montes mas dedicado a todas as aldeias esquecidas do nosso Portugal interior e à sua riquíssima cultura que jamais deverá ser esquecida", apresenta o autor.



De "Raiashopping", já disponível nas plataformas de streaming, acaba de ser lançado o single 'Praliné'. Veja aqui o vídeo.