101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Canto aos Peixes', Ex-Votos

(1997)

Quando Zé Leonel subiu ao palco do teatro Malaposta, no Olival Basto, uma semana antes de morrer, sabia que aquela noite era sua. Era a sua noite de despedida. Sabia que a sua vida estava no fim. Zé Leonel subiu àquele palco com uma crista no cabelo que encarnava o espírito punk do final dos anos 70, apesar de pouco ter usado crista na vida – que os adereços e outfit não ditam consciência. Mas aquela crista era um punho levantado a favor da corrente que sempre o levou pelos caminhos da desintegração na sociedade. E aquele público, e aquele naipe de músicos, e aqueles amigos, como que se despedindo de Zé Leonel, deram-lhe um último ânimo para cantar, para retribuir a emoção, para retribuir o que tinha inscrito na música em Portugal.

Zé Leonel foi o primeiro vocalista dos Xutos e Pontapés e fizera uma escolha de vida em 1981, ano em que achou não se enquadrar em Kalú, Tim, Zé Pedro e Francis, os restantes integrantes da (hoje) banda rock mais mítica da música portuguesa. Deduzia que os Xutos nunca iriam perdurar sem ele. Mas as grandes bandas formam-se de músicos, de música, de público – e sobretudo de imponderáveis.

Tim vinha de Almada. Apanhava o barco para Lisboa até à Senófila, um estúdio de ensaio pago à hora. Zé Pedro vinha dos, na época, suburbanos Olivais e aprendeu a tocar o essencial para passar a ser o guitarra ritmo dos Xutos durante 40 anos. Que não era preciso mais; o sorriso e a pose a la Keith Richards fariam o resto; o resto a somar ao imenso carisma que determinava tudo aquilo em que se envolvia – que foi o que sempre o fez supremo. E depois havia Francis, um Satriani à portuguesa, um puto que passara a juventude a dedilhar acordes no quarto e que agora era mais que a demasia para ser o guitarra solo da banda que ainda pouco tinha. E havia Kalú, um puto de cabelo à tijela que torturava tarolas, bombos e surdos e ainda cantava.

Não era suficiente, claro. Era preciso um timoneiro. Era preciso um rocker. Era preciso um Zé Leonel. E tinham Zé Leonel. E os Xutos, com Zé Leonel, lá iam ombreando com os Faíscas de Pedro Ayres Magalhães e com os Aqui D’El Rock. E foram tendo um Zé Leonel. Até este se cansar. Cansou-se da Senófila. Cansou-se de partilhar luzes demasiado foscas para o que julgava ser o seu rock, o seu punk. Cansou-se de partilhar palcos com poucos horizontes. E saiu. Preferiu viver uma vida mais indefinida – mas com os horizontes que quisesse. E deixou os Xutos e Pontapés órfãos (então) cedo demais. Fora ele quem ousara incluir ‘Sémen’ numa canção (sémen, sémen, sémen, semente de um corpo que sai do corpo da gente) – a trilhar a intenção que o trazia à música e à vida.

Os Xutos escreveriam uns versos anos mais tarde que poderiam qualificar Zé Leonel, Tens de acreditar / No que há p’ra vir. Não acreditou nos Xutos. Nos Xutos que encheriam o Estádio do Belenenses em 88. E os Coliseus quando quiseram, anos depois. Pouco depois de Zé Leonel ter abalado, os Xutos tornar-se-iam na banda mais mítica e mais seguida do rock português, apesar de não a deixarem gravar, quando Portugal se estava a desintoxicar da festa rock que inundou o período 80-83.

Zé Leonel formaria os Ex-votos e escreveria canções delico-doces como o 'Canto aos Peixes'. Zé Leonel cantava o seu 'Canto aos Peixes' entrecortando com as Subtilezas porno-populares – que instigava ao moche e à histeria: Eu passava-te com a língua nas orelhas / Tu sentias um arrepio na espinha, mas era bom / Depois, depois eu punha-te as mãos nos faróis da frente / Tu acendias os máximos / A gente enfiava-se aí numa escada qualquer / e Pimba!

O 'Canto aos Peixes' foi a canção menos reprimida dos Ex-votos. Serviu para se descobrir a sensibilidade de Zé Leonel, para abrir caminho para versos bem mais coléricos e inconvenientes da banda e do seu criador e mentor. Era uma canção tolerada em programas de TV e cantarolada candidamente – como se os Ex-votos fizessem parelha com outras bandas tépidas dos anos 90. Mas Zé Leonel sabia que era preciso penetrar em um público que não se desconstruía facilmente com mensagens ácidas. Era já um outro Zé Leonel – que aprendera que tinha de ser ouvido, antes de mais, antes de se rebelar ou instigar à inquietação. E até gostava da canção, escrita num momento de afeto. Caiu bem. O 'Canto aos Peixes' é uma canção intemporal e inscreveu Zé Leonel como um dos roqueiros mais genuínos da música feita em Portugal.

Naquela noite no Malaposta, dizendo adeus às canções, cantou feliz o 'Canto aos Peixes', o 'Sémen', a 'Borboleta' e muitas canções que fizeram a sua vida e dos que lá estavam para lhe dizer adeus. Todos sabiam que vivera como quisera. Todos sabiam que o Zé Leonel era daquela gente toda. E que o seu exemplo se manifestava como uma hipérbole do que, aqui e ali, todos queremos ter a coragem de realizar.

Ainda um dia eu hei de ir

À beira do mar

Tocar a minha guitarra e pôr

Os peixes a cantar

Ouvir também: 'Subtilezas Porno-populares' (1994)