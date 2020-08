O novo videoclip do trapper português Chico da Tina obteve mais de 100 mil visualizações no YouTube, num só dia.

'Resort', tema produzido por GUIRE, foi lançado esta quarta-feira e soma, esta sexta-feira, mais de 160 mil visualizações.

Natural de Viana do Castelo, Chico da Tina mistura o trap com o universo popular minhoto, tendo editado já um EP ("Trapalhadas") e um LP ("Minho Trapstar"), ambos em 2019.

No ano passado, o músico venceu o Prémio de Música do festival MIMO, em Amarante, o que lhe conferiu uma maior visibilidade. É um dos nomes confirmados no cartaz do NOS Primavera Sound de 2021.