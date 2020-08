Após a Microsoft ter mostrado interesse em adquirir o TikTok, Donald Trump deu à empresa 45 dias para completar essa compra. Caso contrário, a popular rede social será proibida nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos assinou esta quinta-feira uma nova ordem executiva onde anuncia esse mesmo prazo, e onde explica o porquê de querer banir o TikTok.

De acordo com Trump, esta rede tem servido para "espalhar teorias da conspiração acerca das origens do novo coronavírus" - um argumento algo irónico, já que o próprio Trump viu uma publicação sua ser apagada do Facebook por conter desinformação.

O atual presidente mostra-se, também, preocupado com a recolha de dados dos utilizadores por parte do TikTok, e com a privacidade destes. E critica a censura de conteúdo "que o Partido Comunista da China encara como politicamente sensível".