O Trio André Rosinha, liderado pelo contrabaixista André Rosinha e secundado pelo pianista João Paulo Esteves e o baterista Marcos Cavaleiro, leva este fim de semana ao palco o segundo e mais recente álbum, "Árvore": no sábado atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa (21h), e no domingo na sala Porta Jazz, no Porto (19h), um concerto integrado no Festival Jazz 2020, que substitui o Jazz em Agosto.

A apresentação de "Árvore" sucede a "Pórtico", editado em 2018, esteve marcada para maio no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, mas acabou por ser cancelada devido à pandemia de covid-19. Paralelamente ao seu percurso em nome próprio, Rosinha tem colaborado com artistas como Salvador Sobral, Júlio Resende ou Catarina Munhá.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa custam €5,00 e para o do Porto custam €10,00.